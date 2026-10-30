Hasta casi 9 horas: Enel programó cortes de luz en sectores de siete comunas de la RM para este viernes
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este viernes 30 de octubre. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este viernes, Enel anunció trabajos programados en sectores de siete comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta casi 9 horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este viernes?
Lo Barnechea
Desde las 11:30 hasta las 16:30 horas.
Desde las 11:30 hasta las 17:00 horas.
Las Condes
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Ñuñoa
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
Peñalolén
Desde las 10:30 hasta las 16:00 horas.
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Desde las 11:30 hasta las 17:00 horas.
La Cisterna
Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.
Lo Espejo
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Macul
Desde las 10:00 hasta las 15:30 horas.
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