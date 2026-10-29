Por hasta ocho horas: Enel anunció cortes de luz en sectores de once comunas de la RM para este jueves

29 oct. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este jueves 29 de octubre. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este jueves, Enel anunció trabajos programados en sectores de once comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.

¿Dónde se cortará la luz este jueves?

Las Condes

Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Lo Barnechea

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

La Florida

Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

La Granja

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Lo Espejo

Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

San Joaquín

Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

San Miguel

Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

Santiago Centro

Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

Providencia

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Recoleta

Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Pudahuel

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

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