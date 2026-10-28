Feria del Libro y el Cómic 2026: Actividades familiares en el Parque Mapocho Río se tomarán Halloween con entrada liberada

28 oct. 2026 - 23:00 hrs.

Si buscas un lugar donde celebrar Halloween en familia este fin de semana, no te puedes perder un espectacular evento gratuito que combinará literatura, cómics, arte, danza, folclore y ciencia.

Hablamos de la quinta edición de la Feria del Libro y el Cómic (FLIC) 2026, que se celebrará con entrada liberada en el Parque Mapocho Río, en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana.

El encuentro contará con más de 50 stands y una convocatoria esperada de más de 7.000 personas.

¿Cuándo será el evento y cuáles son sus actividades?

La feria se realizará este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, entre las 11:00 y las 20:00 horas, específicamente en la intersección de avenida La Estrella con Costanera Sur, acceso 20 de Parquemet.

El evento tendrá más de 40 editoriales, 15 stands científicos, librerías y comiquerías, además de presentaciones de libros, talleres, teatro y actividades para distintas edades.

La inauguración será el sábado a las 11:30 horas con el radioteatro infantil "Cuenta Cuentos Sur", protagonizado por Paz Bascuñán, Alejandra Falabella, Silvana de la Hoz y Roberto Pizarro, con música de Banda Mancuerna e ilustraciones de Elisa Covarrubias.

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La ciencia también tendrá un espacio destacado con el espectáculo "Ciencia en Ruta", programado para ambas jornadas entre las 12:15 y las 14:00 horas. A esto se sumarán presentaciones de ballet, folclore, música en vivo y talleres de danza moderna y biodanza.

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Celebración de Halloween

Uno de los atractivos de esta edición será la celebración de Halloween. La organización invitó especialmente a niños y niñas a asistir disfrazados y disfrutar de una propuesta que combina cultura, entretención y creatividad.

El cierre será el domingo a las 19:00 horas con "El Gran Carnaval del Jardín", espectáculo que mezcla teatro, música en vivo, circo y acrobacias. También habrá food trucks, juegos infantiles y una feria de emprendedores.

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Programación del evento

La feria es organizada por la municipalidad de Cerro Navia, con la colaboración de Parquemet y el Museo Interactivo Mirador, y financiada por el Fondo del Libro del Ministerio de las Culturas.

Feria del Libro y el Cómic

Feria del Libro y el Cómic

Feria del Libro y el Cómic

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La programación completa está disponible en Instagram, en la cuenta @flic.cerronavia.