Feria del Libro y el Cómic 2026: Actividades familiares en el Parque Mapocho Río se tomarán Halloween con entrada liberada
- Por Ariel Araya
Si buscas un lugar donde celebrar Halloween en familia este fin de semana, no te puedes perder un espectacular evento gratuito que combinará literatura, cómics, arte, danza, folclore y ciencia.
Hablamos de la quinta edición de la Feria del Libro y el Cómic (FLIC) 2026, que se celebrará con entrada liberada en el Parque Mapocho Río, en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana.
El encuentro contará con más de 50 stands y una convocatoria esperada de más de 7.000 personas.Ir a la siguiente nota
¿Cuándo será el evento y cuáles son sus actividades?
La feria se realizará este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, entre las 11:00 y las 20:00 horas, específicamente en la intersección de avenida La Estrella con Costanera Sur, acceso 20 de Parquemet.
El evento tendrá más de 40 editoriales, 15 stands científicos, librerías y comiquerías, además de presentaciones de libros, talleres, teatro y actividades para distintas edades.
La inauguración será el sábado a las 11:30 horas con el radioteatro infantil "Cuenta Cuentos Sur", protagonizado por Paz Bascuñán, Alejandra Falabella, Silvana de la Hoz y Roberto Pizarro, con música de Banda Mancuerna e ilustraciones de Elisa Covarrubias.
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La ciencia también tendrá un espacio destacado con el espectáculo "Ciencia en Ruta", programado para ambas jornadas entre las 12:15 y las 14:00 horas. A esto se sumarán presentaciones de ballet, folclore, música en vivo y talleres de danza moderna y biodanza.
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Celebración de Halloween
Uno de los atractivos de esta edición será la celebración de Halloween. La organización invitó especialmente a niños y niñas a asistir disfrazados y disfrutar de una propuesta que combina cultura, entretención y creatividad.
El cierre será el domingo a las 19:00 horas con "El Gran Carnaval del Jardín", espectáculo que mezcla teatro, música en vivo, circo y acrobacias. También habrá food trucks, juegos infantiles y una feria de emprendedores.
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Programación del evento
La feria es organizada por la municipalidad de Cerro Navia, con la colaboración de Parquemet y el Museo Interactivo Mirador, y financiada por el Fondo del Libro del Ministerio de las Culturas.
La programación completa está disponible en Instagram, en la cuenta @flic.cerronavia.
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