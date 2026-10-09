"Ella le bloqueaba las tarjetas": Exasesora del hogar de Douglas rompe el silencio tras acusaciones contra el cantante

09 oct. 2026 - 12:33 hrs.

El polémico presente entre el cantante chileno Douglas y la comunicadora argentina Ana Sol Romero sumó un inesperado antecedente tras las declaraciones de Hilaria Arauz, quien trabajó durante una década como asesora del hogar y cuidadora de las hijas de la pareja.

La mujer —oriunda de Bolivia— rompió el silencio para salir en defensa del artista frente a las graves acusaciones presentadas en la demanda interpuesta en Miami.

En la acción judicial, Romero acusó al intérprete de cortar servicios básicos en la residencia familiar y dejar de aportar económicamente a la manutención de las hijas.

Sin embargo, Arauz tildó estas afirmaciones de "cruel mentira", asegurando que Douglas siempre fue un padre que se levantaba temprano para ayudar en las labores del hogar.

"Ella le bloqueaba las tarjetas"

Uno de los puntos más impactantes del testimonio gira en torno al manejo del dinero en el hogar. Según Arauz, Romero administraba las finanzas familiares y, ante cualquier discusión o conflicto de pareja, congelaba los recursos del cantante.

"La señora Ana Sol siempre, cuando había conflicto con don Douglas, ella le bloqueaba las tarjetas. Él no podía sacar plata ni nada, porque ella siempre ha sido la que llevaba las cuentas", relató la exasesora a La Cuarta.

De hecho, reveló que en varias oportunidades el músico debió pedirle dinero en efectivo a ella para salir de apuros.

Douglas y Ana Sol Romero

Asimismo, Arauz desmintió la versión sobre supuestos episodios de celos obsesivos por parte del músico, quien fue acusado de instalar un GPS en el automóvil de Romero: "Eso no lo creo de don Douglas. No lo creo. Y digamos que en los años que yo he estado con ellos... nunca lo vi en esa posición de ser celoso", comentó.

La exempleada enfatizó que sus dichos buscan hacer justicia a la calidad humana que presenció de parte del artista.

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