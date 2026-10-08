"Estoy feliz, voy por buen camino": Arenita impactó al mostrar su transformación física en redes sociales

08 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Natalia Rodríguez, popularmente conocida como Arenita por su emblemático paso por el programa juvenil Yingo, volvió a acaparar las miradas en redes sociales tras compartir con sus seguidores los sorprendentes resultados de su transformación física, proceso que comenzó hace un par de meses.

A través de sus historias de Instagram, la exchica reality —quien actualmente reside en Dinamarca junto a su esposo y su hija— decidió abrirse sobre cómo nació este giro en su estilo de vida.

Según relató la propia influencer, la decisión la tomó a mediados de año: "Así estaba el 18 de julio, cuando dije 'ya basta, no me siento cómoda así'", confesó al publicar imágenes de su estado físico previo para evidenciar el contraste con su figura actual.

El proceso de Arenita

Tras tomar la determinación de cambiar su rutina, Natalia buscó asesoría profesional para iniciar un plan de entrenamiento y nutrición adaptado a sus necesidades. Entre los registros compartidos, lució ropa deportiva frente al espejo luego de realizar sesiones de piernas enfocadas en femoral y cuádriceps, destacando el acompañamiento de su entrenadora personal.

Uno de los puntos que más enfatizó la recordada figura televisiva fue la sostenibilidad del método utilizado. A diferencia de dietas estrictas o restrictivas del pasado, valoró el enfoque saludable de su nuevo plan alimenticio: "Y lo que más puedo destacar es que no me he muerto de hambre como otras veces", aseguró.

Hoy, motivada y satisfecha con los avances conseguidos en poco tiempo, concluyó su mensaje con una clara señal de optimismo: "Estoy feliz porque voy por buen camino".

Las imágenes del cambio físico

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