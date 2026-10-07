Tras comentarios de seguidores: Hija de Anita Alvarado cuenta cómo fue que logró hacer millonaria compra

07 oct. 2026 - 17:15 hrs.

La hija de Anita Alvarado, Xephora Alvarado, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de compartir con sus seguidores la compra de su primer vehículo: una imponente camioneta familiar adquirida tras radicarse en Sídney, Australia.

Con la frase “me lo merezco” y celebrando el logro junto a sus seres queridos, la joven mostró con orgullo la adquisición. Sin embargo, las especulaciones de algunos usuarios sobre cómo logró financiarla no tardaron en llegar.

Ante las dudas y las teorías que atribuían la compra a su pareja o a otros miembros de su familia, Xephora decidió romper el silencio mediante un video en TikTok, donde detalló el intenso trabajo y el orden financiero que sustentaron este importante hito personal.

La explicación de Xephora Alvarado

Actualmente, la joven se desempeña como educadora de párvulos en un jardín infantil desde abril de este año, pero aclaró que sus ingresos no vienen solo de ese trabajo. Desde que se convirtió en madre hace dos años y medio, ha realizado diversos trabajos esporádicos y remotos, además de labores de limpieza. “Hago aseo un día a la semana sí o sí. En todo este tiempo he ahorrado”, explicó.

Uno de los mayores desafíos para lograr su meta fue equilibrar la maternidad con la vida laboral en el extranjero.

Xephora buscó trabajo en la misma área parvularia para acceder a descuentos en el cuidado de su hijo y aprovechó el apoyo de su hermana, Angie Alvarado, para tener otros trabajos cuando ella cuidaba al pequeño.

Instagram

Finalmente, Xephora desmintió tajantemente depender de terceros: “Hay gente que cree que yo vivo a la percha de mi hermano y no, yo pago renta, luz, agua, comida y todo”.

Con ello, dejó en claro que su nueva camioneta es el fruto directo de años de perseverancia, sacrificio y ahorro constante en el extranjero.

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