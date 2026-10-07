"Era muy guapo": Pamela Díaz recuerda su amorío escolar con el actor Cristián Riquelme

07 oct. 2026 - 18:15 hrs.

En medio de su programa en Once Stream, Pamela Díaz echó mano de sus recuerdos y habló del breve romance que tuvo en su época escolar con el actor Cristián Riquelme.

"La Fiera" recuerda romance con Cristián Riquelme

Todo comenzó cuando en el espacio estaban hablando del galán de teleseries y Max Araya comentó que lo encontraba guapo, momento en el cual "La Fiera" soltó que "cuando joven era muy guapo, estaba en el colegio".

Inmediatamente, los panelistas del programa le preguntaron si alguna vez se habían besado y Pamela contestó entre titubeos que "una vez".

Tras esto, Pamela explicó que todo ocurrió cuando estaban en el colegio en Puerto Varas y debido a que tenían como amigo en común al periodista Marcelo Arismendi. "Nos llevábamos todos muy bien porque somos gente del sur", argumentó.

Sin embargo, la infidencia de Díaz ocultaba algo más, ya que después reconoció que se dieron "un par" de besos, pero aclarando eso sí que todo ocurrió en el transcurso de una semana.

"Cristián siempre fue mino"

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Pamela habla de su romance con el actor, ya que hace unos meses contó en "¡Mañana te cuento!" soltó un: "Yo con Riquelme tuvimos algo".

"Yo no era muy bonita tampoco y Cristián siempre fue mino, pero tenía una personalidad especial y a veces se pasaba un poquito, porque se creía... Por ejemplo, estuvo en Estados Unidos y hablaba spanglish. Pero era muy simpático", recordó en dicha oportunidad.

Por su parte, hace unos siete años, Riquelme también se refirió a su amistad con "La Fiera", señalando que ella "era conocida porque era la estupenda del colegio".

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