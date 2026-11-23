23 nov. 2026 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una pareja resultó lesionada tras un ataque con armas de fuego registrado durante la tarde de este lunes en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió específicamente en la intersección de Santa Catalina con Mataveri, hasta donde concurrió personal de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), por instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

¿Qué se sabe del ataque en La Legua?

Según informó la subcomisaria Yahanara Silva, de la Brigada de Homicidios Sur, las víctimas corresponden a un hombre adulto y una mujer, quienes fueron trasladados hasta el servicio de urgencia del Hospital Barros Luco para recibir atención médica.

"En particular, el joven, mayor de edad, presentaba múltiples lesiones de impacto balístico en su extremidad inferior y su pareja, la mujer, se encontraba con lesiones contusas en rostro y cabeza", detalló la funcionaria policial.

PDI realiza peritajes para esclarecer el hecho

Tras el ataque, los detectives lograron levantar evidencia balística y manchas en el sitio del suceso. Estos elementos serán sometidos a peritajes por parte del Laboratorio de Criminalística.

La subcomisaria Silva explicó que las diligencias continúan para establecer la identidad de las personas involucradas y determinar cómo ocurrieron los hechos. Por ahora, la investigación busca esclarecer la dinámica del ataque y dar con los responsables.