"Paraderazos": El modus operandi de los delincuentes que asaltan a pasajeros cuando cae la noche
23 nov. 2026 - 00:20 hrs.
Un reportaje de Cuando cae la Noche reveló cómo operan las bandas detrás de los llamados paraderazos en Santiago: delincuentes que actúan en grupos, amenazan a pasajeros y roban celulares en micros y paraderos.
Leer más de
Notas relacionadas
- Tragedia en San Antonio: La historia del ataque a balazos contra una micro de hinchas de Colo Colo que dejó un joven muerto
- Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo: El alto costo de vivir en un territorio estratégico
- El patrimonio del desierto: Atacama vive la floración más intensa en 30 años