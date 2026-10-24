El patrimonio del desierto: Atacama vive la floración más intensa en 30 años
24 oct. 2026 - 03:35 hrs.
Gracias a las lluvias, este año el desierto florido en la región de Atacama presenta una de las floraciones más intensas y abundantes de las últimas tres décadas. Este fenómeno natural único cubre más de 17 mil km² del desierto más árido del mundo.
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