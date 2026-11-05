Tragedia en San Antonio: La historia del ataque a balazos contra una micro de hinchas de Colo Colo que dejó un joven muerto
05 nov. 2026 - 22:05 hrs.
Mega Investiga reveló cómo fue el ataque a balazos contra una micro con hinchas de Colo Colo en San Antonio, que dejó un joven muerto y cinco heridos. Revisa los detalles a continuación.
Leer más de
Notas relacionadas
- Suprema confirma que no revisará vía amparo la rebaja que dejó libre a exagente de la CNI tras decreto de Rabat
- Defensa de senadora Flores pide al tribunal aplicar fallo de la Suprema que contempla eliminar datos impertinentes de su celular
- EXCLUSIVO| Contraloría se mete en polémica por rebajas de condena y pide informe a Justicia por posible omisión ante la Defensoría