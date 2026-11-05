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Reportajes

Reportajes

Tragedia en San Antonio: La historia del ataque a balazos contra una micro de hinchas de Colo Colo que dejó un joven muerto

05 nov. 2026 - 22:05 hrs.

Mega Investiga reveló cómo fue el ataque a balazos contra una micro con hinchas de Colo Colo en San Antonio, que dejó un joven muerto y cinco heridos. Revisa los detalles a continuación.

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