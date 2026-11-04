"Cuota Flores": defensa insiste a Fiscalía para que elimine información "extra" del celular de senadora RN

04 nov. 2026 - 11:49 hrs.

¿Qué pasó?

Una verdadera batalla es la que se ha dado entre la defensa de la senadora Camila Flores y el Ministerio Público por el acceso a la información que contienen los dispositivos incautados a la parlamentaria.

En el marco de la investigación por la denominada “Cuota Flores”, en que se indaga eventual fraude al fisco por desvío de dineros de asignaciones parlamentarias, los abogados defensores de la senadora, Samuel Donoso y Luis Masferrer, solicitaron al Juzgado de Garantía de Valparaíso que se cumpliera una serie de instrucciones que buscan limitar el acceso a los mensajes y definir a quienes tienen acceso a los mismos.

Los defensores reclaman que el Ministerio Público no ha cumplido con lo ordenado por la Corte Suprema el pasado 25 de septiembre, que prohibió utilizar antecedentes anteriores a su primera elección al Congreso, obligó a identificar a los funcionarios que tendrán acceso a los equipos y dispuso eliminar las copias de información que no tengan interés para la investigación, entre otras medidas.

Los dispositivos incautados

Entre los dispositivos incautados figuran su teléfono celular, su computador personal e institucional, dos dispositivos con la totalidad de los correos electrónicos de las casillas individualizadas, un computador portátil, un iPhone y otros ocho dispositivos de almacenamiento de datos.

En el escrito presentado ante el juzgado, si bien reconocen que la Fiscalía informó una serie de medidas adoptadas para resguardar la información, estas “no satisfacen lo ordenado”.

Así, aseguran que el informe entregado por la Fiscalía “no indica dónde están hoy los dispositivos ni quién mantiene las copias forenses”, y tampoco se cumplió con la orden de que la custodia esté “únicamente” a cargo de la Fiscalía, pues reclaman que hay funcionarios del OS-9 de Carabineros con acceso a los mismos.

Asimismo, reclaman que no se ha cumplido con la orden de eliminar toda información que no sea de interés criminalístico.

Es a partir de estos antecedentes que la defensa de la senadora Flores solicitó “informar la nómina completa de las personas que han tenido acceso a los dispositivos o a la información extraída de ellos, incluidos fiscales, abogados asistentes, analistas y demás funcionarios del Ministerio Público, peritos y funcionarios policiales”.

Además, piden informar dónde se encuentran los dispositivos incautados y “que se traslade a la custodia exclusiva de la Fiscalía responsable toda copia, imagen o extracción que se encuentre en poder del Departamento OS9”.

Respecto de la eliminación del contenido que no es de interés criminalístico, la defensa solicita que se les comunique, “con a lo menos tres días hábiles de anticipación, el día y lugar de la eliminación, para que pueda presenciarla por sí o por medio de un perito de su confianza”.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso dispuso que las solicitudes realizadas por la defensa serán revisadas en la próxima audiencia de cautela de garantías, la que se llevará a cabo el 25 de noviembre.

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