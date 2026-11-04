La tajante respuesta de Daniela Aránguiz ante rumores de quiebre con Cuco Cerda

04 nov. 2026 - 12:31 hrs.

Los rumores de un posible quiebre entre Daniela Aránguiz y José Manuel "Cuco" Cerda continúan generando repercusiones. Esta vez fue la propia panelista de televisión quien llamó la atención tras reaccionar públicamente a las declaraciones que entregó su pareja sobre el estado de su relación.

Todo ocurrió luego de que el hermano de Raimundo Cerda participara en un programa de Canal 13, donde fue consultado directamente por las especulaciones sobre un eventual término. Frente a la pregunta de si había terminado con Aránguiz, el exchico reality prefirió no entregar mayores detalles.

"Prefiero dejar esa conversación para mi vida privada. Al final, si yo terminé con ella o ella terminó conmigo, no me gustaría encasillar una relación tan bonita al quién terminó con quién", señaló.

La respuesta de Daniela Aránguiz

La respuesta tampoco pasó inadvertida para Daniela Aránguiz, quien decidió intervenir en una publicación de Instagram del programa, donde se compartió el registro de la conversación con Cerda.

En concreto, la exintegrante de Mekano dejó un breve, pero llamativo comentario: "¿Terminaste?", acompañado de tres emojis de risa. Su reacción generó diversas interpretaciones entre los usuarios, considerando el contexto de los rumores que circulan sobre la pareja.

Cuco Cerda reconoció diferencias con Daniela Aránguiz

Durante su participación en el espacio televisivo, Cuco Cerda también fue consultado sobre los supuestos problemas que estaría atravesando su relación con la panelista.

Al respecto, reconoció que han existido diferencias, aunque planteó que se trata de situaciones habituales en una pareja. "Como todas las parejas hay altos y bajos, uno tiene diferencias de opinión, a veces estás de acuerdo, otras no y las cosas se conversan", explicó.

Todo sobre Daniela Aránguiz