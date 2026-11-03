Muerte del conocido cantante JB The Voice a los 35 años: ¿Cuál fue la causa de su fallecimiento?

03 nov. 2026 - 09:13 hrs.

El cantante urbano chileno Juan Basso, conocido como JB The Voice, murió a los 35 años. La noticia fue confirmada en la madrugada de este martes 3 de noviembre, luego de llevar meses internado en el Hospital San Juan de Dios, en Santiago, donde luchaba por recuperarse de un complejo cuadro de salud.

¿Por qué estuvo hospitalizado?

Si bien no se ha confirmado con exactitud la causa de su muerte, el artista ingresó al recinto médico el pasado 19 de agosto.

El propio cantante comentó hace un tiempo que sufrió una septicemia derivada de una operación de hernia, aunque también indicó haber tenido un quiste, por lo que tuvo que ser intervenido.

Desde esa cirugía, el cuadro se complicó y se vio afectado por una peritonitis aguda. Más tarde, se reveló una supuesta insuficiencia renal crónica terminal.

JB The Voice / Instagram

Un proceso compartido en redes sociales

El artista mostró parte de su estado en sus redes sociales. Por ejemplo, en agosto publicó fotos desde una camilla, con varios catéteres en su cuerpo, y escribió: "Solo Dios sabe si vivo después de esto".

Durante ese tiempo, dijo que había pasado por varias operaciones, dando a entender que seguiría internado hasta poder recuperarse.

Su última publicación conocida fue a fines de octubre, en un video en el que se le veía intentando ponerse de pie desde la camilla, acompañado del mensaje "Luchar por la vida no es fácil".

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