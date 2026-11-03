Bono de $30 mil por hijo: ¿Cuánto plazo hay para cobrarlo?

03 nov. 2026 - 07:00 hrs.

El Bono de $30 mil por hijo es un aporte para cada niño o niña de entre 0 y 13 años, aunque hay que cumplir con ciertos requisitos socioeconómicos.

Se paga de forma automática y por una sola vez, no requiere postulación y lo entrega el Instituto de Previsión Social (IPS). No constituye remuneración ni renta, por lo que no está sujeto a impuestos, cotizaciones ni descuentos.

¿Quiénes lo reciben?

Pueden acceder los niños y niñas que al 1 de junio de 2026 tengan hasta 13 años y estén en el 80% del Registro Social de Hogares (RSH).

También está destinado a la madre de quienes nazcan entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, con pago posterior a esa fecha, y los menores bajo cuidado alternativo familiar, sin exigencia de porcentaje de vulnerabilidad.

Quienes tengan un hijo o hija con una prestación familiar vigente lo recibirán de forma automática. Los demás casos recibirán el pago en la CuentaRUT del jefe o jefa de hogar. Si no tiene, puede cobrarlo en una sucursal de BancoEstado.

¿Cuánto plazo hay para cobrarlo?

El plazo para cobrar el bono es de nueve meses, contados desde la fecha en que se concedió el beneficio. Como cada pago puede tener una fecha de concesión distinta, el límite exacto varía según cada caso.

Para consultar si te corresponde, se puede verificar con RUT y ClaveÚnica en el sitio de consulta del bono. Si el sistema indica que no corresponde, pero la persona cree cumplir los requisitos, puede reclamar en la misma plataforma durante 15 meses, desde la publicación de la ley, el 4 de septiembre de 2026.

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