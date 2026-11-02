¿Buscas trabajo?: Estas son las vacantes que ofrece la Fiscalía a lo largo del país

02 nov. 2026 - 18:30 hrs.

La Fiscalía de Chile tiene abiertas ofertas laborales en su portal de empleo. Según el listado publicado, hay 13 procesos en etapa de postulación, que en conjunto suman 29 vacantes.

El cargo con más cupos es el de Técnico de Atención a Víctimas y Testigos, con 16 vacantes en las Fiscalías Regionales de las zonas Centro, Norte y Sur del país. Le sigue el de Técnico de Análisis, con 2 vacantes en las mismas zonas. El resto de los procesos ofrece una vacante cada uno.

Por región, la que concentra más procesos es Tarapacá, con cinco de los 13 publicados. En el portal, los interesados pueden ingresar a su cuenta o registrarse para revisar las ofertas, que están organizadas por fiscalías de la Región Metropolitana y por regiones del resto del país.

Los cargos disponibles en la Fiscalía

Estas son las ofertas que figuran en el portal, todas en estado “Proceso en etapa de postulación”:

Técnico Atención a Víctimas y Testigos Fiscalías Regionales Zonas Centro, Norte y Sur del país: 16 vacantes.

Técnico de Análisis Fiscalías Regionales Zonas Centro, Norte y Sur del país: 2 vacantes.

Auxiliar O’Higgins (VI): 1 vacante.

Técnico Operativo O’Higgins (VI): 1 vacante.

Administrador de Fiscalía Tarapacá (I): 1 vacante.

Técnico Honorarios Tarapacá (I): 2 procesos, con 1 vacante cada uno.

Concurso Interno Tarapacá (I): 2 procesos, con 1 vacante cada uno.

Concurso Interno Nacional: 1 vacante.

Auxiliar Atacama (III): 1 vacante.

Profesional Honorarios Antofagasta (II): 1 vacante.

Administrativo Operativo Magallanes (XII): 1 vacante.

¿Cómo postular?

Los interesados deben ingresar al portal de empleo de la Fiscalía de Chile (clic acá para acceder) y acceder a su cuenta o registrarse en el sitio. Desde ahí, pueden revisar las ofertas organizadas por fiscalía de la Región Metropolitana (Sur, Occidente, Oriente, Centro Norte y Nacional) o por región del resto del país, y buscar el cargo de su interés.

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