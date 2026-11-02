Una red social lidera el ranking: ¿Qué es lo que más consumen los pasajeros en internet durante sus viajes en Metro?

02 nov. 2026 - 18:21 hrs.

Más de la mitad del tráfico de datos que circula bajo tierra en el Metro de Santiago se destina a redes sociales. Así lo revelan cifras de Entel, que muestran cuáles son las plataformas digitales más utilizadas por los pasajeros durante sus desplazamientos por la capital.

Los datos se conocen luego de que la compañía completara el despliegue de tecnología 5G en las siete líneas, 143 estaciones y 149 kilómetros de la red de Metro, convirtiéndola en la primera de Sudamérica con cobertura de esta tecnología en la totalidad de sus estaciones y túneles.

Instagram lidera el consumo de internet en el Metro

De acuerdo con datos de la red Entel correspondientes al período entre el 21 y el 27 de septiembre de 2026, Instagram concentra el 28% del consumo de datos bajo tierra. La plataforma encabeza las preferencias de los usuarios, principalmente por la revisión de historias, imágenes y reels.

En segundo lugar aparece TikTok, con un 14% del tráfico, seguido por Facebook, que alcanza un 8%. Más atrás se ubican YouTube y Spotify, ambas plataformas con un 6% del consumo, respectivamente.

¿Cuáles son los horarios de mayor consumo?

El informe también identificó que los períodos de mayor demanda de conexión se registran a las 08:00 y a las 18:00 horas. En particular, durante la hora punta de la tarde del jueves 24 de septiembre, la red procesó 9,6 terabytes de datos en apenas 60 minutos.

En total, durante la semana analizada se transfirieron 524 terabytes de información en el Metro, de los cuales el 54% circuló mediante tecnología 5G.

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