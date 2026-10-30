Se toman medidas ante posibles nuevas precipitaciones este fin de semana en la RM: Metro cubre ventilaciones de estaciones

30 oct. 2026 - 08:05 hrs.

¿Qué pasó?

En la estación Los Dominicos de la Línea 1 del Metro de Santiago se instalaron sacos de arena sobre las rejilla de ventilación para evitar el ingreso de agua y barro ante las posibles precipitaciones y tormentas eléctricas pronosticadas para el fin de semana.

Esta fue una de las estaciones que tuvieron que suspender el servicio tras verse afectadas por las inundaciones que se registraron en Santiago a principios de octubre.

Medidas ante un nuevo pronóstico de lluvias

Los sacos de arena buscan prevenir que vuelva a ingresar agua a las instalaciones como sucedió durante el aluvión del 8 de octubre en Las Condes.

En tanto, en distintos sectores de la comuna todavía se observan vestigios de las primeras activaciones de quebradas y de la caída de sedimentos que se produjeron durante las lluvias de las últimas semanas.

Ahora, los sacos instalados sobre las rejillas de ventilación forman parte de las medidas adoptadas en el sector oriente ante la posibilidad de que se repitan las lluvias y tormentas eléctricas durante el fin de semana.