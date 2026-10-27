"Fenómeno altamente inestable": Senapred llama a extremar precauciones por posibles tormentas eléctricas en cinco regiones

27 oct. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred hizo un llamado a extremar las precauciones ante el pronóstico de tormentas eléctricas para este miércoles 28 y jueves 29 de octubre, que podrían incluir granizos y fuertes rachas de viento en cinco regiones del país.

La directora nacional del organismo, Alicia Cebrián, entregó recomendaciones para prevenir riesgos frente al evento meteorológico previsto entre las regiones de Coquimbo y Maule, principalmente en sectores de precordillera y cordillera.

Las medidas fueron difundidas tras una mesa técnica convocada este martes por Senapred para coordinar acciones ante el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, que fue calificado por la autoridad como un "fenómeno altamente inestable".

Recomendaciones de Senapred

"Estar atentos al pronóstico meteorológico, informarse por canales oficiales y evitar conductas temerarias”, enfatizó Cebrián. También advirtió sobre los peligros de ingresar en vehículos a sectores evidentemente anegados.

La directora nacional de la entidad llamó a mantenerse alejados de quebradas y cursos de agua, considerando que el fenómeno podría estar acompañado de chubascos, granizos y viento.

Ante la eventual ocurrencia de un tornado, recomendó a las personas que se encuentren al aire libre alejarse de carteles publicitarios, gigantografías y tendidos eléctricos, además de otras estructuras que puedan ser desplazadas por el viento.

La autoridad también aconsejó evitar construcciones con techos grandes y ligeros, como gimnasios y galpones, ante el riesgo que podrían representar durante un fenómeno de estas características.

"Para quienes se encuentren al interior de una vivienda, la orientación es alejarse de ventanas y dirigirse al nivel más bajo de la edificación, a las habitaciones interiores o lugar central como baños, parte baja de la escalera o clóset", agregó.

"Nuestras direcciones regionales ya se encuentran implementando los respectivos cursos de acción, dentro de los cuales se encuentran la coordinación con los niveles comunales, el reforzamiento de la comunicación del riesgo y la articulación de las planificaciones en sus distintos niveles", declaró.

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