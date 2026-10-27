Muere histórico empresario a los 90 años: Llegó a Chile desde Alemania en 1960 y construyó una extensa trayectoria

27 oct. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

El mundo empresarial chileno enfrenta la partida de Helmut Köhler Stein, histórico ejecutivo de Grupo Kaufmann, quien falleció este lunes 26 de octubre, a los 90 años.

Nacido en Alemania en 1936, llegó a Chile en 1960 tras ser contratado por Walter Kaufmann para liderar las ventas de una empresa que en ese entonces contaba con apenas 23 colaboradores. Lo que inicialmente sería una estadía de tres años terminó convirtiéndose en una trayectoria de más de seis décadas ligada a la compañía.

Durante su carrera, Köhler Stein ocupó distintos cargos dentro de la organización y fue una figura relevante en su desarrollo y expansión, tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

Su trayectoria como gerente general de Grupo Kaufmann

Helmut Köhler Stein asumió como gerente general en 1966, cargo desde el cual encabezó importantes hitos para la empresa. Según informó Grupo Kaufmann, durante su gestión lideró la venta de 1.000 buses destinados al transporte público chileno.

En medio de la crisis económica de la década de 1980, también impulsó el desarrollo de la red de sucursales y fortaleció el área de postventa, con el objetivo de ampliar la presencia de la compañía y sus servicios.

Otro de sus aportes fue introducir el financiamiento vehicular directo, en una época en que esta alternativa todavía no existía en el mercado, además de promover el inicio de las operaciones de la empresa en Perú, iniciativa que dio origen a Divemotor.

Su legado en la expansión internacional de la compañía

Tras décadas al frente de la administración, Köhler Stein continuó vinculado a Grupo Kaufmann como director hasta 2022. Durante esa etapa participó en nuevos proyectos de crecimiento, entre ellos la creación de Andes Motor y la expansión de las operaciones hacia Centroamérica y Colombia.

Su trayectoria estuvo marcada por una prolongada relación con la empresa, a la que llegó cuando tenía poco más de una veintena de trabajadores y en la que se desempeñó como vendedor, gerente general, socio y director.

De esta manera, Helmut Köhler Stein dejó una extensa huella en la historia de Grupo Kaufmann, compañía a cuyo desarrollo estuvo ligado durante más de 60 años.