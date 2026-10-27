Investigan si Flávio Bolsonaro huyó a Argentina tras derrota electoral: Tiene prohibición de abandonar Brasil

27 oct. 2026 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía Federal de Brasil inició una investigación para determinar si el senador Flávio Bolsonaro cruzó ilegalmente la frontera hacia la Argentina con la intención de volar a Estados Unidos, a pesar de tener una prohibición judicial explícita para abandonar el país.

El foco de la investigación se activó tras detectarse movimientos sospechosos de un avión privado Gulfstream G400 que despegó desde el Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.

Las alertas se encendieron ante la posibilidad de que el excandidato presidencial —derrotado recientemente en el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva— haya cruzado por vía terrestre la frontera seca o los pasos limítrofes rumbo a territorio argentino para abordar dicha aeronave, consignó La Nación.

Restricciones judiciales y causa por lavado de dinero

La hipótesis de un intento de fuga surge en un contexto judicial altamente complejo para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, le había prohibido salir del territorio brasileño y ordenado la entrega inmediata de todos sus pasaportes, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al abogado Willer Tomaz y a redes de apuestas.

Adicionalmente, el Supremo Tribunal investiga el financiamiento irregular de producciones audiovisuales y vínculos financieros con el exbanquero Daniel Vorcaro.

En ese escenario, las autoridades brasileñas se coordinaron con la Policía de Misiones y los organismos de Migraciones de Argentina para certificar si existió algún ingreso no registrado o la presencia del legislador en la zona fronteriza.

Respuesta del entorno y estado de la causa

Desde el entorno político de Flávio Bolsonaro, el coordinador de campaña y senador Rogério Marinho desmintió tajantemente las versiones sobre una salida del país, asegurando que el dirigente permanece en su residencia en Brasilia y que cumplirá con las disposiciones de la Justicia.

No obstante, ante la falta de contacto directo inicial con el senador tras conocerse las primeras informaciones, la Policía Federal mantiene bajo estricta vigilancia los puntos limítrofes y la trazabilidad de vuelos privados en la región.

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