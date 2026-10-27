"Podríamos tener tormentas de granizos": Jaime Leyton adelanta cómo se viene la lluvia este fin de semana en Santiago

27 oct. 2026 - 13:40 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, adelantó un nuevo sistema frontal para los próximos días en la zona central del país, lo que incluye a la Región Metropolitana. Este evento incluiría posibles tormentas eléctricas en sectores del valle.

El experto señaló que el miércoles habrá una máxima de 27° en la capital, lo que contrasta un poco con las lluvias de las últimas semanas en Santiago. El jueves la máxima disminuirá a 23°, aunque las nubes se volverán un poco más amenazantes.

El pronóstico de Jaime Leyton

En el matinal "Mucho Gusto", Leyton indicó que "el jueves comienzan los primeros indicios de la manifestación de esta inestabilidad, con chubascos débiles entre Valparaíso y el Biobío en sectores de precordillera".

Dicho lo anterior, señaló que "el viernes habrá chubascos en el valle en la tarde, pero el día sábado ya la inestabilidad llega a su peak en este ciclo y podríamos tener tormentas en la tarde y tormentas de granizos. No se descarta la actividad eléctrica".

Por último, recalcó que "la probabilidad de actividad tornádica, que es una tercera fase que hay que agregar, no se descarta, pero la probabilidad es más bien baja".

Las precipitaciones coinciden con la celebración de Halloween y un fin de semana que estará marcado por la presencia de miles de chilenos en los cementerios, por lo que se recomienda resguardarse y seguir las indicaciones de las autoridades.

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