"En completa normalidad" se llevó a cabo el desalojo de la Villa El Volcán 2 en Bajos de Mena: Hubo un detenido por receptación

27 oct. 2026 - 14:02 hrs.

¿Qué pasó?

El desalojo de los departamentos ocupados en Villa El Volcán 2, en Bajos de Mena, Puente Alto, se desarrolló "sin alteraciones al orden público", según el balance entregado por Carabineros.

El prefecto de la Prefectura Cordillera, coronel Ignacio Toledo, señaló que "la diligencia de desalojo de la ocupación (...) se ha desarrollado en completa normalidad".

"Lo que sí se mantiene es una persona detenida por receptación de un vehículo que mantenía un encargo vigente por el delito de hurto", precisó el oficial.

El balance del procedimiento

De acuerdo con Toledo, en el operativo participaron efectivos de Control de Orden Público (COP), del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y personal territorial, que apoyaron la solicitud de apoyo de la fuerza pública presentada por el Serviu Metropolitano.

El balance corresponde a la actualización entregada mientras continúa el desalojo, primera fase para llevar a cabo la posterior demolición de los blocks que presentan un grave "deterioro físico y sanitario crítico", según indicó el Serviu.

Esto se debe a que están emplazados en una zona que arrastra problemas de habitabilidad desde las fallas en las casas Copeva, lo que se dio a fines de la década de los 90.