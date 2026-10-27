Incluye millonaria recompensa: Trump recurre a medidas drásticas para sembrar dudas antes de las elecciones en EEUU

27 oct. 2026 - 12:22 hrs.

¿Qué pasó?

Detenciones de extranjeros acusados de votar sin tener el derecho y recompensas por denunciar: la administración Trump recurre a medidas drásticas para sembrar dudas antes de las elecciones, en una cruzada que, según la oposición demócrata, es un intento de intimidación.

El presidente de Estados Unidos lleva años afirmando, sin pruebas, que cientos de miles de personas que no son estadounidenses votan en estados controlados por los demócratas, lo que alteraría los resultados.

En varios estados, como Pensilvania, California o Florida, agentes federales armados han detenido a un puñado de personas acusadas de haber votado en el pasado sin tener la ciudadanía estadounidense.

Una campaña que iba acompañada de varias advertencias para las elecciones.

¿Qué dijo el fiscal federal?

En Texas, el fiscal federal Aaron Reitz, quien intentó en vano anular los resultados de las presidenciales en cuatro estados en 2020, se pronunció.

"Si violan la ley electoral federal, los perseguiré y los llevarán ante la justicia", advirtió la semana pasada en X.

Trump prometió una recompensa de un millón de dólares a "cualquiera que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones de medio término de 2026".

El mandatario no ha dado detalles de cómo se financiará o será administrada esta recompensa.

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