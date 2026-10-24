Obama critica "caos y crueldad" de Trump mientras hace campaña por los demócratas

24 oct. 2026 - 22:59 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente estadounidense Barack Obama lanzó duras críticas contra su sucesor, Donald Trump, en mítines el sábado en Ohio y Míchigan a favor de candidatos demócratas de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Los demócratas intentan recuperar el control de una o las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, actualmente en manos de los republicanos.

Obama mantiene en la base demócrata una considerable popularidad, que está dispuesto a aprovechar para respaldar a los candidatos de su partido.

El expresidente de 65 años culpó a la administración Trump del costo de vida cada vez más alto, una preocupación mayor a la que se suma la subida de los precios de los combustibles.

"El actual presidente eligió tomar una serie de malas decisiones", dijo Obama en Ohio, donde hizo un mitín por el exsenador demócrata Sherrod Brown.

"Más importante, decidió empezar una guerra innecesaria que nadie pidió", agregó.

"Luego de dos años de caos y crueldad y corrupción e incompetencia, como no hemos visto en la era moderna, ustedes tienen la oportunidad de decir: 'Ya basta'", declaró en Cleveland.

"Estamos votando por el cambio aquí mismo en Ohio".

Más tarde, en Míchigan, Obama apoyó al también demócrata Abdul El-Sayed, que compite con el republicano Mike Rogers para un escaño en el Senado.

Obama también llamó a los asistentes a votar sin demora en ambos estados.

"No procrastinen, no se equivoquen", dijo.

A nivel nacional, las encuestas sugieren que los demócratas pueden ganar de nuevo el control de la Cámara de Representantes, pero tienen una carrera mucho más reñida en el Senado.

Todo sobre Estados Unidos