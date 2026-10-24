Brote de sarna noruega en Chile: Hospital de Chillán reportó atención de 13 casos en el recinto

24 oct. 2026 - 11:47 hrs.

¿Qué pasó?

El Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán (HCHM) implementó un conjunto de medidas para controlar un brote de sarna noruega (Sarcoptes scabiei var. hominis) detectado en el establecimiento, en coordinación con la Seremi de Salud de Ñuble, el Ministerio de Salud y distintos equipos clínicos.

Hasta ahora se conocen 13 casos confirmados en el recinto asistencial.

El doctor Gerardo Fernández, jefe de la Unidad de Epidemiología e Infectología del HCHM, entregó la vocería oficial.

"La situación se originó a partir de la atención de un paciente que ingresó a la Unidad de Emergencia y que posteriormente fue atendido en un servicio clínico. A la fecha, se han identificado 13 personas contagiadas que se encuentran recibiendo tratamiento para la patología: ocho por contacto directo durante la atención de salud, dos por contacto intradomiciliario y otras 3 por contacto laboral asociado a uno de los contactos intradomiciliarios”, afirmó.

Entre las medidas adoptadas "se encuentra el bloqueo de contactos entre funcionarios, estudiantes y personas voluntarias, junto con la entrega de tratamiento por parte de la Unidad de Salud Integral del funcionario, de acuerdo con el nivel de exposición y los resultados de la investigación epidemiológica", se mencionó en el sitio del hospital.

La directora (s) del Hospital Clínico, Dra. Ximena Espinoza Carrasco, aseguró que el establecimiento está abordando esta situación con responsabilidad y oportunidad, priorizando el bienestar de funcionarios, pacientes, estudiantes y usuarios, y manteniendo la coordinación con las autoridades sanitarias para fortalecer las medidas de control.

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