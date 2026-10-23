Marea roja en Chiloé: Decretan cierre preventivo en sector de Chonchi por peligrosa toxina

23 oct. 2026 - 10:59 hrs.

¿Qué pasó?

La Seremi de Salud de la Región de Los Lagos decretó el cierre preventivo de un área marítima de la comuna de Chonchi, en la provincia de Chiloé, tras detectarse niveles de veneno paralizante de los mariscos (VPM) que superan los límites permitidos por la normativa sanitaria.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Exenta CP N.º 25206/2026 y prohíbe la extracción de recursos afectados por toxinas marinas en el área de concesiones del Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos (PSMB) de Bahía Terao.

El delegado presidencial regional de Los Lagos, Cristián Palma Valdés, recalcó que se trata de una medida preventiva acotada a un sector específico y que las condiciones serán monitoreadas por las instituciones correspondientes. Además, las autoridades llamaron a respetar las restricciones para prevenir posibles intoxicaciones por el consumo de mariscos contaminados.

¿Dónde rige el cierre preventivo por marea roja?

Según informó la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos en un comunicado publicado este viernes 23 de octubre, la restricción afecta al polígono correspondiente al área de concesiones del PSMB de Bahía Terao, en la comuna de Chonchi.

La resolución, dictada por la seremi de Salud, Fernanda Robles Inostroza, establece la prohibición de extraer todos los recursos afectados por toxinas marinas dentro de la zona delimitada.

Asimismo, dispone que los mariscos extraídos deben someterse a análisis toxicológicos, cuyos resultados deberán ser comunicados a la autoridad sanitaria. El cumplimiento de la medida será fiscalizado por la Seremi de Salud, la Autoridad Marítima y Carabineros de Chile.

Delegado presidencial llama a respetar la medida

El delegado presidencial regional, Cristián Palma Valdés, explicó que el cierre es preventivo y que su alcance se limita, por ahora, a un área específica de la comuna: “Se trata de un cierre de carácter preventivo, acotado a un área específica de la comuna de Chonchi, que estaremos monitoreando constantemente a través de las distintas instituciones que conforman el CIICA”, señaló.

La autoridad precisó que la medida afecta un área de extracción comercial asociada a concesiones del PSMB, aunque advirtió que la situación podría cambiar dependiendo de la evolución de las condiciones marítimas y climáticas.

“Estamos atentos a la evolución de las condiciones marítimas y climáticas, que podrían generar cambios y hacer necesario adoptar nuevas medidas preventivas”, agregó.

¿Cuáles son los riesgos de consumir mariscos contaminados?

La autoridad sanitaria recordó que las toxinas asociadas a la marea roja no se eliminan mediante la cocción y que los mariscos contaminados no necesariamente presentan cambios en su olor, sabor o apariencia.

Por este motivo, consumir productos afectados puede representar un riesgo para la salud, incluso cuando parecen estar en buenas condiciones. Dada esta situación, Palma Valdés sostuvo que la prioridad es proteger a la población y anunció que se reforzarán las acciones de comunicación de riesgo junto con la Seremi de Salud.

“Frente a esta situación sanitaria en la comuna de Chonchi, nuestra prioridad es proteger la salud y la vida de las personas. Por eso, hacemos un llamado a mantener la calma, informarse por los canales oficiales y, sobre todo, respetar las medidas que adopte la Autoridad Sanitaria”, afirmó.

Las autoridades recomendaron adquirir mariscos únicamente de procedencia autorizada y respetar las disposiciones sanitarias vigentes para prevenir intoxicaciones.

Por ahora, el cierre se mantiene acotado al área marítima definida en la resolución, mientras las instituciones que integran el Comité Interinstitucional de Contingencias Ambientales (CIICA) monitorean la evolución de las condiciones.