Mamá de Marcianeke y pymes de Puerto Montt regalarán un cambio de look completo: "Todas llevamos una Kardashian dentro"

19 oct. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

Tras dar a conocer los tratamientos estéticos a los que se sometió a sus 45 años, Iyassna Muñoz comenzó a recibir cientos de mensajes en redes sociales por parte de seguidoras.

Al leer las historias de vida de distintas mujeres que manifestaban necesidad de un cambio en su aspecto, la madre del cantante urbano Marcianeke decidió gestionar el regalo de una transformación estética completa en noviembre.

La iniciativa contempla financiar un cambio integral para una mujer de la región de Los Lagos mediante el apoyo de emprendimientos locales. "Creo que se abrieron conmigo. Comencé a leer y me encontré con historias de vida superfuertes. De mujeres, más jóvenes que yo, que viven tapadas, como recatadas, por vergüenza a su cuerpo", señaló.

Cómo surgió la idea

En entrevista con LUN, Iyassna contó que "el doctor que me atendió (del cirujano dentista Héctor Calfín) me dijo que cuando mostré la nota que me hicieron en LUN, habían ido muchas mujeres o habían escrito pidiéndole un cambio, quedar como me veía en la portada. 'Quiero que me haga lo mismo que le hizo a la mamá de Marcianeke', le decían".

Frente a la consulta sobre el financiamiento, el especialista ofreció su colaboración gratuita para la beneficiaria. "Me dijo: 'Yo te ayudo, le doy todos los tratamientos para una señora que lo necesite' y ahí se fueron sumando puras pymes de acá de Puerto Montt", relató.

Además, su misión también tiene una motivación personal: "Uno siempre elige trabajar por la casa, por los hijos, pero nunca por uno. Todo fue para mis hijos y me privé de muchas cosas", señaló.

Y agregó: "Hay muchos temas tabú. Para mí, las mismas mujeres han sido la motivación para atreverme a comentar y dejar los prejuicios de lado y decir que no hay edad para sentirnos mujer. Todas llevamos una Kardashian dentro".

¿Qué incluye y cómo será la selección de la ganadora?

El procedimiento médico incluirá tratamiento con bioestimulador con centella asiática, diseño de sonrisa, además de bótox y ácido hialurónico, según se requiera.

Además, el paquete de beneficios aportado por las pymes locales incorporará extensiones de pelo natural, manicure y pestañas, seis sesiones de depilación láser, una rutina de ejercicios y una tenida de ropa completa.

La elección de la ganadora se realizará en conjunto con los colaboradores participantes del proyecto: "Veremos las historias con los profesionales y las pymes que me ayudarán. Lo que ellos digan, será", concluyó.