Multitienda abre sucursal número 42 en el sur de Chile: Genera más de 150 puestos de trabajo

16 oct. 2026 - 18:16 hrs.

¿Qué pasó?

Tras un proceso de remodelación y recuperación integral de cuatro meses, este viernes un retail nacional inauguró con bombos y platillos su tienda número 42 en Chile. El espacio generará 150 puestos de trabajo directos y 60 indirectos, convirtiéndose en un hito en la reactivación comercial.

Multitienda abre local número 42 en Chile

El comercio en cuestión es Ripley, que, tras una fiesta de apertura con rostros de televisión y una cantante nacional, celebró esta jornada el tradicional "corte de cinta" de su nueva tienda, la que se transforma también en la número 24 que abre sus puertas en regiones.

En concreto, la ciudad que celebró este hito fue Osorno, en la región de Los Lagos, en donde el comercio inauguró su moderna tienda en un inmueble ubicado en la calle Eleuterio Ramírez, en pleno casco histórico de la capital provincial.

"Este proyecto representa un potente motor de reactivación urbana, social y económica para Osorno y sus alrededores", sostuvo en la inauguración el gerente corporativo Retail de Ripley, Alfonso Lobato.

Ripley

"Aportamos a la ciudad una infraestructura de primer nivel de 4.000 metros cuadrados completamente renovados en sus tres pisos, equipados con estándares de sostenibilidad y tecnología de autoatención", agregó el ejecutivo.

Tienda con impacto local

El impacto local es uno de los ejes de esta nueva tienda, por lo que Ripley trabajó con la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (Omil) de Osorno para realizar un "reclutamiento articulado" que priorizó a trabajadores de Osorno, San Pablo y Puyehue.

"Detrás de estas puertas hay un equipo maravilloso de más de 200 trabajadores de Ripley de su región de Los Lagos y de esta ciudad que llevan semanas poniendo todo su corazón para recibirlos como se merecen", destacó en la inauguración el gerente Zona Sur de Ripley, Alejandro Ruiz.

La nueva sucursal alberga un stock de más de 220.000 productos en una experiencia de compra que combina la atención presencial con tecnología omnicanal mediante tótems digitales de autoatención, puntos Click & Collect de retiro rápido y asistentes en sala.

Ripley

Otra de las novedades de esta nueva ubicación es la integración de una sucursal de Banco Ripley, la cual atenderá de manera continua de lunes a domingo entre las 10:00 y las 20:00 horas.

Ripley sortea camioneta en nueva tienda

Durante la inauguración se regalaron los tradicionales osos Ripley a los primeros compradores y además se sumó un especial regalo: todos quienes compren en la nueva tienda hasta el 20 de diciembre participarán automáticamente en el sorteo de una camioneta.

Para validar esta opción, los clientes deberán registrar la compra escaneando el código QR de la boleta, destacando que los pagos con tarjeta Ripley triplican las posibilidades de ganar en el sorteo del próximo 22 de diciembre.

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