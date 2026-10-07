Cadena de retail chilena concreta adquisición en Colombia y suma nuevo capítulo a su estrategia de expansión regional

07 oct. 2026 - 11:27 hrs.

¿Qué pasó?

Como parte de la estrategia para seguir creciendo y desarrollando nuevos formatos en distintos mercados de la región, esta semana una importante cadena de retail nacional concretó en Colombia la adquisición mayoritaria de la empresa Sumatec.

Retail chileno concreta adquisición en Colombia

Se trata de la empresa para el mejoramiento del hogar, construcción y ferretería, Sodimac, que con su nuevo activo accedió a una distribuidora de suministros técnicos con la cual busca fortalecer el segmento de clientes B2B, es decir, de empresa a empresa.

De acuerdo al Diario Financiero (DF), todo comenzó en el mes de mayo, cuando el retail chileno informó que había presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la notificación previa para una eventual integración con Sumatec.

Tras cinco meses de negociaciones, Sodimac concretó "por un monto no informado" la compra mayoritaria de acciones de la firma colombiana que cuenta con más de 70 años de trayectoria.

La operación combinó la compra de acciones a la accionista Grupotec S.A.S. y un aporte de capital directo a la compañía. Además, la familia fundadora quedó con una participación minoritaria para no desprenderse del negocio y consolidar una alianza a largo plazo con Sodimac Colombia.

Sumatec tiene su sede en Manizales y opera 14 locales en 11 ciudades del país cafetero, enfocándose en el rubro de los suministros técnicos para actividades de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO).

Con su incorporación, Sodimac espera fortalecer su presencia en el negocio MRO y ampliar sus capacidades para atender a los clientes B2B gracias al catálogo de más de 60 mil productos y más de 45 marcas con las que trabaja Sumatec, la que se mantendrá como una marca independiente.

"Esta adquisición es parte de la estrategia de Sodimac a nivel regional de seguir creciendo, desarrollar formatos que complementen nuestra propuesta de valor y potenciar nuestro ecosistema del Grupo Falabella", explicó el gerente general de Mejoramiento del Hogar del Grupo Falabella, Alejandro Arze.

"Sumatec nos permitirá fortalecer la Venta Empresa, un segmento de clientes estratégico para Sodimac, incorporando capacidades y experiencia que complementan las nuestras y generando, al mismo tiempo, oportunidades de sinergia en venta, operación y costos", añadió el ejecutivo.

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