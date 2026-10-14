El inesperado riesgo que traería el Puente Chacao para la fauna en Chiloé

14 oct. 2026 - 14:34 hrs.

La construcción del Puente Chacao, que conectará la Isla Grande de Chiloé con el territorio continental, permitirá mejorar la conectividad de la zona, pero también ha generado preocupación por sus posibles efectos en el ecosistema del archipiélago.

La principal preocupación apunta a la eventual llegada de pumas desde el continente. Carolina Ugarte, investigadora en conservación y manejo de recursos naturales, advirtió que estos animales tienen una gran capacidad de desplazamiento y podrían encontrar en la isla un hábitat adecuado. “Mi preocupación surge porque puede quedar la embarrada con la fauna de Chiloé al introducir depredadores”, sostuvo, según consignó Emol.

El riesgo de alterar la fauna de Chiloé

La especialista también alertó sobre los efectos que estos felinos podrían tener en las actividades de los habitantes de la zona. “Los pumas son una especie que siempre ha estado involucrada en problemas porque, por un lado, depredan el trabajo de la gente: ovejas, chivos, gallinas”, explicó. Además, indicó que estos animales suelen utilizar los caminos para desplazarse cuando están despejados.

El riesgo no se limitaría a los pumas. De acuerdo con Ugarte, la futura conexión vial también podría facilitar el ingreso de zorros culpeo, zorros chilla e incluso perros asilvestrados, lo que podría afectar a las especies nativas del archipiélago. Ante este escenario, planteó la necesidad de evaluar medidas preventivas antes de que la infraestructura entre en funcionamiento.

“En el diseño de la entrada del puente se podría pensar en la forma de evitar el problema”, señaló la investigadora, quien mencionó alternativas como disuasores auditivos capaces de detectar determinadas especies y ahuyentarlas. Según explicó, los pumas tienen la capacidad de desplazarse hasta zonas boscosas de Chiloé y establecerse allí.

Una preocupación que ya fue planteada en Chiloé

La posible llegada de depredadores desde el continente también ha sido abordada por la Mesa de Protección de Fauna Silvestre de Chiloé. Javier Cabello, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional e integrante de esa instancia, afirmó que se trata de un escenario que las comunidades han advertido con anterioridad.

“Es una posibilidad que antes no existía y es un riesgo que hay que tener en consideración”, sostuvo Cabello, quien mencionó al puma y al zorro chilla entre los animales que podrían ingresar a la isla. No obstante, reconoció que el tema no ha concentrado tantos esfuerzos como otras problemáticas ambientales, entre ellas los atropellos de fauna, los ataques de perros y la destrucción del bosque.

El representante agregó que, a medida que se acerque la puesta en marcha del puente, será necesario retomar la discusión y analizar eventuales restricciones. Desde la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, en tanto, indicaron que habrá una empresa a cargo del control y monitoreo de la infraestructura y que el seremi Jairo Quinteros está coordinando una reunión intersectorial para abordar estas situaciones.

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