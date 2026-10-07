Posible estación de tren y memorial a Ronald Ojeda: Así es el proyecto que reemplazará al recién erradicado campamento de Maipú

07 oct. 2026 - 12:46 hrs.

¿Qué pasó?

Durante años, el Campamento Latinoamericano, ubicado bajo el viaducto de conexión entre Avenida Pajaritos y Camino a Melipilla en Maipú, fue un foco de incivilidades y delincuencia, el cual se coronó con el tristemente célebre secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Sin embargo, la historia del asentamiento irregular llegó a su fin el pasado martes, cuando el municipio encabezado por Tomás Vodanovic (FA) concretó su desalojo y demolición tras un trabajo social de meses en el cual se buscó una solución habitacional temporal y el rescate de las mascotas del lugar.

El trabajo continuará en 2027 y 2028 con la erradicación de los campamentos Ferrocarril y Vicente Reyes; sin embargo, la municipalidad ya está poniendo en marcha el proyecto que busca recuperar la zona que recientemente fue desmantelada.

El proyecto que reemplazará al campamento

A través de sus redes sociales, Vodanovic explicó que, tras el despeje del lugar, se construirá un parque de bajo requerimiento hídrico, tal como se hizo en la vereda opuesta de Camino a Melipilla tras la erradicación de los campamentos El Trébol y Santa Marta.

Pero eso no es todo, ya que el proyecto contempla también la recuperación de ícono maipucino: la Ermita de la Virgen del Carmen, que había quedado completamente rodeada por el campamento.

Dicho lugar de peregrinación en el antiguo "Cruce de Maipú" se inauguró en el año 1948, cuando el actual Templo Votivo a la patrona de Chile recién estaba en sus primeros años de construcción. El lugar era una de las puertas de entrada al antiguo poblado, ya que allí también se ubicaba la estación de ferrocarriles.

Y eso es precisamente otra de las obras que espera concretar el municipio, la "reposición" de la estación del Tren Alameda-Melipilla de EFE que estaba contemplada en dicho lugar al inicio del proyecto y que fue descartada tanto por la presencia del campamento como por el oleoducto que hay en el sector.

Finalmente, la recuperación de la zona también se hace cargo de uno de sus episodios más oscuros, ya que el municipio busca crear un memorial justo en el lugar en el que fueron enterrados los restos de Ronald Ojeda, opositor venezolano asesinado bajo su asilo político en Chile.

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