Le pagaron $16 millones de finiquito tras 14 años de trabajo y alegó error en el cálculo: Ahora recibirá otros $12 millones

14 oct. 2026 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

Un fallo emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt le dio la razón a un tripulante de máquina que decidió acudir a los tribunales tras ser despedido por la causal de "necesidades de la empresa", logrando un importante pago adicional tras detectar errores en la liquidación de sus años de servicio.

El trabajador, quien se desempeñó por casi 14 años para la firma Naviera Detroit Chile S.A., recibió inicialmente un finiquito que superaba los $16 millones. Sin embargo, un detalle clave al momento de la firma le permitió apelar el monto recibido, según consignó El Desconcierto.

La anotación escrita a mano que fue clave en el juicio

Al momento de ratificar el documento ante notario, el extrabajador dejó una reserva de derechos escrita a mano donde dejó constancia de que aceptaba el dinero, pero se reservaba el derecho a reclamar judicialmente por eventuales saldos o diferencias pendientes.

Pese a que la compañía intentó desestimar la demanda argumentando que dicha anotación era "demasiado genérica", el juez a cargo descartó la postura de la empresa, fundamentando que no se le puede pedir a un trabajador común el rigor ni los términos técnicos de un abogado para ejercer su derecho a reclamo.

Causal no acreditada y recálculo del sueldo

Al analizar el fondo del caso, el tribunal concluyó que la naviera no aportó pruebas objetivas ni justificó de manera suficiente las supuestas dificultades económicas para justificar la salida del tripulante. Por esta razón, el despido fue declarado improcedente.

Asimismo, la resolución judicial detectó que la firma había omitido ciertas asignaciones permanentes en la base del cálculo salarial (como sobretiempos pactados y horas fijas), fijando el sueldo real del demandante sobre los $1,7 millones.

Producto de estos ajustes, el juzgado ordenó a la empresa cancelar $12.190.830 adicionales por concepto de diferencias en la indemnización por años de servicio, falta de aviso previo y el recargo legal del 30%, monto al que se sumarán reajustes e intereses.