Emiten aviso por probables tormentas eléctricas para el miércoles en tres regiones de Chile

13 oct. 2026 - 15:38 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso oficial ante la probabilidad de tormentas eléctricas que afectarán a tres regiones del sur del país este miércoles 14 de octubre.

Según lo informado por el organismo, el fenómeno climático se deberá a una condición de inestabilidad atmosférica y estará concentrado desde la tarde hasta la noche del miércoles.

Además, no se descarta que la actividad eléctrica venga acompañada de chubascos aislados y ráfagas de viento locales.

Este aviso se suma a uno vigente en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, donde se esperan tormentas eléctricas para este martes.

El aviso de tormentas eléctricas este miércoles

El aviso emitido por la DMC comprende diversos sectores geográficos de las zonas cordilleranas, valles y zonas costeras de las siguientes regiones:

Sectores: Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Sectores: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Sectores: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera, Chiloé, Litoral Interior, Cordillera Austral y Patagonia Subandina.

Frente a este pronóstico meteorológico, las autoridades llaman a extremar las precauciones, especialmente en zonas abiertas o montañosas.

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