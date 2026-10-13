Emiten aviso por probables tormentas eléctricas para el miércoles en tres regiones de Chile
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso oficial ante la probabilidad de tormentas eléctricas que afectarán a tres regiones del sur del país este miércoles 14 de octubre.
Según lo informado por el organismo, el fenómeno climático se deberá a una condición de inestabilidad atmosférica y estará concentrado desde la tarde hasta la noche del miércoles.
Además, no se descarta que la actividad eléctrica venga acompañada de chubascos aislados y ráfagas de viento locales.
Este aviso se suma a uno vigente en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, donde se esperan tormentas eléctricas para este martes.
El aviso de tormentas eléctricas este miércoles
El aviso emitido por la DMC comprende diversos sectores geográficos de las zonas cordilleranas, valles y zonas costeras de las siguientes regiones:
Región de La Araucanía
- Sectores: Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
Región de Los Ríos
- Sectores: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
Región de Los Lagos
- Sectores: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera, Chiloé, Litoral Interior, Cordillera Austral y Patagonia Subandina.
Frente a este pronóstico meteorológico, las autoridades llaman a extremar las precauciones, especialmente en zonas abiertas o montañosas.
Notas relacionadas
- Tormenta eléctrica en Santiago: Se registran granizos y truenos en algunos sectores de la capital
- Lluvias y granizos provocan repentina inundación en Curacautín: "Esos 45 minutos fueron de terror"
- "Las personas están haciendo caso": Alcaldesa de Las Condes tras llamado a evacuación por nuevo sistema frontal