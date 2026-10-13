Tormenta eléctrica en Santiago: Se registran granizos y truenos en algunos sectores de la capital

13 oct. 2026 - 15:13 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este martes, usuarios de redes sociales han reportado la caída de granizos en varios sectores del sector oriente de Santiago, los que estuvieron acompañados por truenos y chubascos.

Lo anterior está relacionado con un pronóstico meteorológico para la tarde de esta jornada, por lo que se espera que la actividad eléctrica se extienda por varias comunas de la capital.

Las comunas donde está lloviendo en Santiago

Las precipitaciones más intensas se registran en San José de Maipo, mientras que los primeros granizos se hicieron presentes en Vitacura. Asimismo, en Las Condes ya hay chubascos, lo que tiene a las autoridades monitoreando la situación, debido al aluvión de la semana pasada.

Según lo reportado por el periodista especializado en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, usuarios le informaron de tormentas eléctricas también en Peñalolén.

En medio de este sistema frontal, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que se canceló la alerta roja por remoción en masa en la Región Metropolitana.

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