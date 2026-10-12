Lluvias y granizos provocan repentina inundación en Curacautín: "Esos 45 minutos fueron de terror"

12 oct. 2026 - 18:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una tormenta con granizada intensa y lluvias de hasta 11 milímetros en menos de una hora causó inundaciones repentinas en Curacautín, región de La Araucanía, especialmente en el sector rural de Santa Inés Tropezón.

Samuel, residente de la zona, describió en Meganoticias Ahora cómo fueron esos minutos que dejaron aisladas a unas 10 o 12 casas, con daños en techos y cortes en el suministro de agua potable debido al desborde de un canal proveniente del cerro Córdoba.

Las autoridades reportan 15 viviendas afectadas en el sector Manuel Rodríguez y mantienen contacto con equipos locales para atender la emergencia.

"Se inundó todo y está blanco"

En su relato, Samuel señaló que "la tormenta fuerte fue como 45 minutos, pero con el paso del tiempo, se calmó. Esos 45 minutos fueron del terror. Se inundó todo y está blanco".

Añadió que "a nosotros se nos subieron tres puentes y se los llevó el río. No tenemos agua potable y la granizada se llevó el material de los caminos".

Para cerrar, manifestó que "yo vivo en el sector Santa Inés Tropezón, está como a 3 minutos de Curacautín, pero fue la lluvia muy fuerte... Tengo 40 años y los techos se pasaron por la intensidad de los granizos".

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