Vocalista de Zúmbale Primo anuncia pausa de los escenarios y un reconocido cantante lo reemplazará: "Con más fe que nunca"
Una sorprendente noticia dieron a conocer los integrantes del popular grupo de cumbia "Zúmbale Primo" durante su presentación de este sábado en "Festi Ranch", festival de música ranchera que fue transmitido por Mega.
A través de su vocalista Rurick Rivero, más conocido como Rurick Marcelo, el propio cantante anunció que se tomará un tiempo alejado de los escenarios, pero que es una decisión que tuvo que tomar.
¿Por qué el vocalista de Zúmbale Primo se tomará un descanso?
Rurick reveló que se tomará una pausa debido a que debe someterse a una operación. "Este es mi último show, ya que el día lunes debo someterme a una cirugía por tema de salud y, bueno, conversé con los chicos, les expliqué la situación y quise hacerlo público el día de hoy para que todos ustedes sepan, por respeto a nuestros fans, a la gente que sigue a Grupo Zúmbale Primo", explicó.Ir a la siguiente nota
"Esto no es un adiós, es un hasta pronto, confío en Dios, pronto voy a estar de regreso acá junto a mis compañeros", manifestó.
Yoan Amor se integra a Zúmbale Primo
Pero eso no fue todo, ya que el grupo aprovechó para presentar a quien será el reemplazo del cantante para seguir cautivando a sus fans con sus éxitos. Se trata del reconocido vocalista de cumbia Yoan Amor, quien pasó por el grupo "La Noche" y una importante carrera como solista.
"Conversé con un amigo, un amigo de años, y va a venir en mi reemplazo mientras esté en recuperación. Y que siga la cumbia, viejo", dijo. Además, en su cuenta de Instagram.
Finalmente, en su cuenta de Instagram, Rurick compartió un mensaje. "Dios conoce mis batallas. Hoy camino con más fe que nunca, porque sé que después de cada prueba siempre llega algo mejor. ¡Lo mejor está por venir!".
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