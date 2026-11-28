28 nov. 2026 - 22:52 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sábado 28 de noviembre, a las 22:41 horas, se registró un sismo de magnitud 3.6 en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 53 km al oeste de Los Vilos en la región de Coquimbo, con una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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