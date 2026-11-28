28 nov. 2026 - 19:24 hrs.

¿Qué pasó?

Un sismo de magnitud 5,0 se produjo frente a la costa del sur de California el sábado, lo que hizo temblar las ventanas en el área de Los Ángeles y obligó a un avión a abortar el aterrizaje en el aeropuerto de la ciudad.

El movimiento se sintió cerca de Manhattan Beach, una ciudad cercana a Los Ángeles, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, y fue seguido por varias réplicas.

En su último boletín de alerta, hacia las 12H30 hora local, los bomberos de Los Ángeles confirmaron que el temblor no dejó víctimas ni daños significativos. Añadieron que su procedimiento de emergencia concluyó y la alerta quedaba levantada.

Imágenes que circulan en las redes sociales mostraron que el sismo activó alarmas de autos en Los Ángeles y obligó a un avión de Delta Airlines a abortar el aterrizaje justo cuando se acercaba al aeropuerto.

El avión estaba a punto de tocar tierra cuando se produjo el temblor, lo que llevó a que se ordenara a la tripulación abortar el aterrizaje por si hubiera aparecido una grieta en la pista.

La alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, dijo a Fox News que "fue absolutamente lo correcto, porque ¿cómo lo sabrían hasta que se revisaran las pistas?".

Una réplica derribó un panel blanco del techo en el aeropuerto de Los Ángeles, donde también se rompieron ventanas en una de las terminales.

La costa oeste de Estados Unidos es el punto de confluencia de varias placas tectónicas, por lo que los temblores no son inusuales.

Sin embargo, la mayoría son de baja magnitud, apenas percibidos por las 40 millones de personas que viven en esta región.