28 nov. 2026 - 18:00 hrs.

Una buena noticia para el próximo año 2027 es que tendrá un feriado más que este 2026, ya que este año tuvo 16 festivos, mientras que el siguiente periodo tendrá 17.

Eso sí, de los 16 de este año, aún quedan dos pendientes: el 8 y 25 de diciembre, cuando se conmemoren la Inmaculada Concepción y Navidad, respectivamente.

El próximo año habrá un feriado más porque se agrega el 17 de septiembre como día libre. La Ley 20.983 dispone que, cuando el 18 y el 19 de septiembre coinciden con el fin de semana, el viernes previo se declara feriado.

De manera inédita, también habrá una cantidad inusual de fines de semana largos. Es decir, los festivos coincidirán con un viernes o lunes, lo que permitirá que el descanso se extienda por tres días.

¿Cuáles son los fines de semana largos del 2027?

Específicamente, se esperan nueve fines de semana largos este 2027, que son:

Año Nuevo (viernes 1 al domingo 3 de enero)

Semana Santa (viernes 26 al domingo 28 de marzo)

Día de las Glorias Navales (viernes 21 al domingo 23 de mayo)

Día Nacional de los Pueblos Indígenas (sábado 19 al lunes 21 de junio)

San Pedro y San Pablo (sábado 26 al lunes 28 de junio)

Día de la Virgen del Carmen (viernes 16 al domingo 18 de julio)

Fiestas Patrias (viernes 17 al domingo 19 de septiembre)

Encuentro de Dos Mundos (sábado 9 al lunes 11 de octubre)

Todos los Santos (sábado 30 de octubre al lunes 1 de noviembre)

Todos los feriados del 2027

De este modo, los 17 feriados que habrá en 2027 en Chile son los siguientes:

Viernes 1 de enero: Año Nuevo ( irrenunciable )

) Viernes 26 de marzo: Viernes Santo

Sábado 27 de marzo: Sábado Santo

Sábado 1 de mayo: Día del Trabajo ( irrenunciable )

) Viernes 21 de mayo: Día de las Glorias Navales

Lunes 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas

Lunes 28 de junio: San Pedro y San Pablo

Viernes 16 de julio: Virgen del Carmen

Domingo 15 de agosto: Asunción de la Virgen

Viernes 17 de septiembre: Feriado adicional de Fiestas Patrias

Sábado 18 de septiembre: Independencia Nacional ( irrenunciable )

) Domingo 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército ( irrenunciable )

) Lunes 11 de octubre: Encuentro de Dos Mundos

Domingo 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Lunes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Miércoles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Sábado 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)

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