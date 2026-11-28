28 nov. 2026 - 15:00 hrs.

La Tarjeta Banco de Materiales es un beneficio dirigido a quienes son propietarios de una casa o un departamento y desean hacer mejoras en su vivienda.

Se trata de un subsidio cuyo monto varía según el tipo de obra que se quiera realizar. Por ejemplo, para arreglar el techo de una casa se otorgan 25 UF, equivalentes a poco más de $1.000.000, mientras que para reparar un baño el aporte es de 15 UF, es decir, cerca de $619.000.

Estos montos solo cubren la compra de materiales; no incluyen la mano de obra ni su traslado.

¿Qué requisitos debo cumplir para recibir la Tarjeta Banco de Materiales?

Uno de los principales requisitos para recibir el aporte es tener el Registro Social de Hogares (RSH) al día y la persona que postula debe estar entre el 40% y el 90% de la calificación socioeconómica.

El resto de las condiciones son:

Ser mayor de 18 años.

Tener nacionalidad chilena o ser extranjero con residencia definitiva.

Ser propietaria o propietario de una única vivienda.

Habitar la vivienda que se mejorará.

No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27 o DS255) del Minvu.

Tener un ahorro mínimo depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda. El plazo límite es el 9 de diciembre de 2026 (14:00 horas) en instituciones en convenio con el Minvu (BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank).

Ahorro mínimo exigido para obras de techumbre y baño: 1 UF.

Ahorro mínimo exigido para obras de cierres perimetrales: 2 UF.

Contar con Clave Única activa.

La propiedad también debe cumplir con las siguientes características:

Estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes.

Tener un avalúo fiscal igual o inferior a 2.500 Unidades de Fomento (UF).

Tener una antigüedad mínima de 10 años.

Ser una casa o departamento.

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