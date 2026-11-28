Metro de Santiago anuncia cambios en la operación de la Línea 5 durante las próximas semanas
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
A través de sus redes sociales, el Metro de Santiago anunció un importante cambio en la operación de la Línea 5, la cual ha estado cuestionada en los últimos días debido a constantes fallas en sus equipos e infraestructura.
Metro anuncia cambios en la Línea 5
Por medio de un video, el tren subterráneo explicó que "estamos realizando ajustes en la Ruta Expresa de Línea 5", que opera los días hábiles de 06:00 a 09:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.
"Durante las próximas semanas, 3 estaciones cambiarán de ruta para equilibrar de mejor manera los flujos de pasajeros y mejorar la experiencia de viaje", se agregó.Ir a la siguiente nota
Pese a no informar la fecha concreta del cambio, la empresa estatal indicó cuáles serán los cambios de ruta que se implementarán:
- Camino Agrícola: Pasa de ruta roja a estación común.
- Mirador: Pasa de ruta roja a ruta verde.
- Pedrero: Pasa de ruta verde a ruta roja.
"Mira antes de subir. Tu destino es el mismo, solo cambia el color" es la recomendación que hizo Metro de Santiago a los usuarios de la Línea 5 para las próximas semanas.
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