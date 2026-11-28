"Se escuchó un gran rugido": Reporta nuevo pulso eruptivo en el complejo Volcánico Nevados de Chillán
28 nov. 2026 - 13:18 hrs.
Las imágenes captadas por Meganoticias muestran columnas de humo y material incandescente. El periodista de Meganoticias, Mauricio Hidalgo, conversó con una testigo, Amanda, quien relató cómo se siente cada erupción.
Leer más de
Notas relacionadas
- Diputada Joanna Pérez pide plan de apoyo para agricultores tras anuncio de cierre de producción de azúcar de Iansa
- Sujeto era buscado por lanzar droga a la cárcel y lo sorprendieron en pleno delito: Cae el apodado "Brazo de Oro" en Chillán
- La historia del exbeisbolista que usaba su talento para lanzar droga a la cárcel de Chillán y cobrar más que sus compañeros