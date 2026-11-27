27 nov. 2026 - 01:35 hrs.

¿Qué pasó?

La decisión de Iansa de poner fin a la producción de azúcar de remolacha generó preocupación por el impacto que podría tener en el sector agrícola. Ante este escenario, la diputada por la región del Biobío, Joanna Pérez, llamó al Gobierno a impulsar un plan integral de apoyo para los agricultores nacionales.

La parlamentaria advirtió que las dificultades económicas, el aumento de los costos productivos y el endeudamiento están afectando la rentabilidad de distintas actividades agrícolas, más allá de los productores de remolacha.

“Lo que está ocurriendo con Iansa y los productores de remolacha es una señal de alerta de la situación que atraviesa nuestra agricultura nacional. No solamente estamos hablando de los remolacheros, sino también de los productores de trigo, maíz, achicoria y del sector frutícola, quienes han visto afectada su rentabilidad por el aumento de los costos productivos, las dificultades climáticas y el propio endeudamiento”, señaló.

Diputada propone medidas de financiamiento y apoyo estatal

En ese contexto, Pérez planteó la necesidad de implementar medidas que permitan recuperar la capacidad financiera de los agricultores y dar continuidad a sus actividades productivas.

“Se requiere hoy un plan integral del Gobierno que pueda acompañarlos con instrumentos de financiamiento y refinanciamiento, con mayor cobertura de garantía estatal para estos agricultores que hoy están descapitalizados”, sostuvo.

La diputada también llamó a anunciar medidas de fomento para el sector forestal, especialmente dirigidas a pequeños y medianos propietarios.

“Hago un llamado al Gobierno a que anunciemos cuanto antes las medidas de fomento a la forestación y reforestación para pequeños y medianos propietarios. Necesitamos recuperar la capacidad productiva de nuestro mundo rural y proteger el empleo”, agregó.

Finalmente, la parlamentaria recordó el trabajo realizado durante la tramitación del Presupuesto 2027 para fortalecer los recursos destinados al sector agrícola.

En particular, destacó las gestiones relacionadas con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y otras líneas de financiamiento, como parte de los esfuerzos que, a su juicio, se necesitan para avanzar en la reactivación económica desde las regiones.