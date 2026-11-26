26 nov. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo detenido dejó la investigación por el ingreso de drogas a la cárcel de Chillán. Se trata de Rodrigo Castro Aedo, conocido como “Brazo de Oro”, quien fue sorprendido lanzando sustancias ilícitas desde el exterior del recinto penitenciario hacia su interior durante la noche de este miércoles.

El procedimiento permitió detener a otras dos personas que se movilizaban junto a él en un automóvil. Los tres fueron formalizados por el delito de tráfico ilícito de drogas, aunque solo Castro quedó en prisión preventiva. Las otras dos personas quedaron sujetas a arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre sí y con los demás coimputados.

El caso es investigado por el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Ñuble, en coordinación con la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la PDI y Gendarmería, y forma parte de una indagatoria que busca desarticular las estructuras criminales que operaban al interior del penal.

¿Cómo fue detenido el nuevo lanzador de droga?

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, el lanzamiento fue advertido por personal de Gendarmería, que informó la situación a la PDI.

Posteriormente, los detectives lograron detener a las tres personas que se desplazaban en un automóvil. Junto a Rodrigo Castro fueron detenidos Francia Aravena Navarrete, su pareja, y Fernando Santander Riquelme.

El fiscal Andrés Salgado Valdebenito explicó que el procedimiento permitió formalizar a tres imputados, uno de los cuales mantenía una orden de detención pendiente producto de la investigación anterior.

En su declaración, el persecutor precisó que se solicitó la prisión preventiva para Castro, petición que fue acogida por el Juzgado de Garantía. El imputado era uno de los prófugos que dejó el operativo masivo realizado el martes 17 de noviembre en Chillán.

Con estas nuevas detenciones, la investigación suma 17 personas formalizadas. Según detalló el fiscal Salgado, nueve de ellas se encuentran en prisión preventiva y todavía quedan cuatro personas con órdenes de detención pendientes, entre ellas un sujeto de nacionalidad venezolana identificado como lanzador de droga.

Además, el Ministerio Público solicitará nuevas audiencias para formalizar a, al menos, siete internos del recinto penitenciario, quienes serían líderes de las estructuras criminales investigadas. La indagatoria permitió desbaratar cinco organizaciones que operaban desde el interior de la cárcel.

Incautan más de siete kilos de droga

El jefe de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, subprefecto Jonathan Silva Concha, detalló que el último lanzamiento correspondía a un paquete que contenía cannabis, clorhidrato de cocaína, cocaína base, ketamina y comprimidos de clonazepam.

En el marco de toda la investigación, las autoridades han incautado más de siete kilos de distintas sustancias ilícitas.

Según los antecedentes de la Fiscalía, las drogas eran adquiridas en Chillán, Chillán Viejo y San Carlos, para luego ser acopiadas, dosificadas y empaquetadas para resistir los lanzamientos hacia el interior del penal. Una vez dentro del recinto, los paquetes eran recogidos por los denominados “correos” internos, quienes distribuían las sustancias entre los destinatarios finales encargados de comercializarlas a otros internos.

De acuerdo con el Ministerio Público, este mecanismo permitía que las drogas aumentaran hasta cinco veces su valor de venta al interior de la cárcel.