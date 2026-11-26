26 nov. 2026 - 17:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento de Carabineros permitió recuperar 2.720 cajetillas de cigarrillos sustraídas durante un robo con intimidación en La Cisterna. El operativo terminó con una mujer de 26 años detenida en un domicilio de San Bernardo, donde también se encontraron marihuana y un vehículo robado.

El procedimiento fue realizado durante la mañana de este jueves por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 62ª Comisaría de San Bernardo. Según explicó el mayor Christian Mena, el operativo comenzó tras el rastreo de un dispositivo GPS incorporado en las cajas de cigarrillos sustraídas a la empresa Chile Tabacos.

Mediante este sistema, los funcionarios lograron establecer la ubicación de un inmueble en San Bernardo. "En el lugar, personal policial detectó un furgón con placas patentes falsificadas", detalló el mayor, quien agregó que, tras verificar sus antecedentes, se estableció que el vehículo había sido sustraído mediante un robo con intimidación el pasado 27 de octubre.

Hallazgo de cigarrillos, marihuana y patentes falsas

"Ante la existencia de signos evidentes de la comisión de un delito flagrante, personal de Carabineros procedió al ingreso y registro del inmueble", relató Mena.

En el domicilio, los funcionarios encontraron 2.720 cajetillas de cigarrillos de distintas marcas, 451 gramos de marihuana a granel, cuatro ejemplares de placas patentes falsas y una pesa digital. Además, lograron recuperar el furgón que mantenía encargo vigente por robo.

Como resultado del procedimiento, fue detenida una mujer chilena de 26 años, sin antecedentes penales, por los delitos de receptación, infracción a la Ley 20.000 y falsificación de instrumento público, entre otros ilícitos asociados. Las especies recuperadas e incautadas incluyen cigarrillos avaluados, junto con la llave, en $10.250.000. La detenida quedó a disposición de las instrucciones del Ministerio Público.

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