26 nov. 2026 - 17:01 hrs.

Lina Luaces, hija de la presentadora cubana Lili Estefan y representante de Cuba en Miss Universo 2025, reveló que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central.

La modelo lo contó en un extenso video publicado en Instagram el 24 de noviembre de 2026, donde relató por primera vez los síntomas que arrastró durante más de un año sin explicación, incluso mientras competía por la corona universal en Tailandia.

Su mensaje provocó una ola de apoyo en redes sociales. Figuras como Génesis Suero y Clarissa Molina, entre muchas otras, le enviaron mensajes de cariño y buenos deseos, según recogió el diario La Opinión.

Los primeros síntomas llegaron tras su coronación

Según su testimonio, todo comenzó poco después de ser coronada Miss Universo Cuba en julio de 2025. En plena preparación para el certamen internacional, Luaces llegó a entrenar hasta 16 horas diarias.

Fue en ese periodo cuando aparecieron las primeras señales: niebla mental, agotamiento extremo, pie caído (dificultad para levantar la parte delantera del pie al caminar) y pérdida de sensibilidad en toda la pierna derecha, desde la cadera hasta el pie, según detalló Primera Hora.

La joven se sometió a múltiples estudios médicos, pero ninguno explicaba lo que le ocurría. De acuerdo con su relato, muchas veces le dijeron que se trataba simplemente del cansancio propio de una competencia tan exigente.

Compitió en Tailandia en medio de un brote

Con esos síntomas viajó a Tailandia para competir en Miss Universo 2025. Durante el mes que pasó en ese país, además, sufrió una intoxicación alimentaria severa. En ese momento desconocía que también estaba atravesando un brote de esclerosis múltiple.

La modelo contó que, pese a la movilidad reducida, siguió adelante con la competencia, y que incluso le costaba caminar con tacones sobre el escenario.

De vuelta en Miami, la sensibilidad de su pierna mejoró parcialmente. Pero la niebla mental y el agotamiento continuaron casi otro año, todavía sin un diagnóstico claro.

El día que despertó sin poder mover una mano

El momento más crítico llegó en septiembre de 2026. Luaces relató que un día despertó sin poder mover una de sus manos y que debió ser hospitalizada de urgencia. En el transcurso de esa semana, todo el lado derecho de su cuerpo quedó paralizado, "desde la cara hasta el pie", según sus palabras.

Fue entonces, a fines de ese mes, cuando recibió el diagnóstico: esclerosis múltiple, también conocida como EM. Para ella, la noticia significó también una forma de alivio, porque por fin tenía una explicación para lo que venía sintiendo desde hacía más de un año.

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Dos meses de terapia y un nuevo propósito

Desde entonces, su prioridad ha sido recuperarse. Durante los últimos dos meses ha estado en terapia física intensiva para recuperar la movilidad, volver a caminar y usar nuevamente su mano.

Luaces reconoció que no fue fácil decidir hacer público su diagnóstico y que ha sido un proceso muy difícil, tanto en lo físico como en lo emocional. Destacó que su fe y el amor de su familia han sido su mayor apoyo en este camino.

También anunció que planea colaborar con la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple de Estados Unidos (National Multiple Sclerosis Society) para acompañar a otras personas recién diagnosticadas y a sus familias.

Qué es la esclerosis múltiple

De acuerdo con la Clínica Mayo, la esclerosis múltiple es una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca la mielina, la capa protectora que recubre las fibras nerviosas. Ese daño altera la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Sus síntomas varían mucho de una persona a otra. Entre los más frecuentes, la institución menciona entumecimiento u hormigueo, debilidad, problemas de coordinación y para caminar, alteraciones de la visión, fatiga y dificultades de memoria o concentración. Suele manifestarse entre los 20 y los 40 años, aunque puede aparecer a cualquier edad, y la forma más común, llamada remitente-recurrente, es entre dos y tres veces más frecuente en mujeres.

La esclerosis múltiple no tiene cura, pero existen tratamientos que, según la Clínica Mayo, buscan acelerar la recuperación de los brotes, modificar el curso de la enfermedad y controlar los síntomas. Por eso, los especialistas insisten en consultar a un médico ante síntomas neurológicos persistentes o que no tienen explicación.

Esta información es de carácter general y no reemplaza la evaluación de un profesional de la salud.