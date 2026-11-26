26 nov. 2026 - 16:11 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que le pidió a su par ruso, Vladimir Putin, que reduzca la "agresión militar" en Europa para facilitar el fin de la guerra en Ucrania.

Trump señaló que había formulado ese pedido durante el encuentro que mantuvo con el líder ruso la semana pasada en China, y agregó que, a su juicio, si Moscú lo aceptara ayudaría a alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

Los comentarios del mandatario estadounidense se producen un día después de que recibió al jefe de la OTAN, Mark Rutte, en el estado de Florida, seguido por una declaración conjunta en la que ambos instaron a Rusia a no extender la guerra en Ucrania.

¿Qué informó Trump?

"Durante mis conversaciones en China con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dediqué mucho tiempo a plantearle que me gustaría ver al presidente Putin retirar toda agresión militar contra territorios en Europa, con la esperanza de que se pueda alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania, y que se logre pronto", escribió Trump en su red Truth Social. "Creo que existe una gran posibilidad de que esto ocurra".

Los países europeos han mostrado una creciente preocupación ante lo que consideran provocaciones rusas, incluido el impacto de tres misiles de cruceros rusos en territorio polaco la semana pasada.

El llamamiento de Trump a Putin difiere notablemente del tono que empleó durante su encuentro con el líder ruso en Shenzhen la semana pasada, tanto en una reunión bilateral como en el marco de un encuentro en el que también participó el presidente chino, Xi Jinping.

En esa ocasión, un Trump sonriente recibió a Putin diciendo: "¿Quién es él? Es mi amigo", antes de estrechar calurosamente la mano del líder ruso.

Ese comentario reavivó, en Kiev y en varias capitales europeas, el temor de que Trump estuviera acercándose de nuevo a Putin en detrimento de Ucrania, país que Rusia invadió en febrero de 2022.

No obstante, tras su reunión con Rutte —durante la cual afirmó haber informado al jefe de la OTAN sobre sus conversaciones con Putin—, Trump pareció haber vuelto a cambiar de tono.

En su declaración conjunta, Trump y Rutte señalaron que "hablaron sobre la importancia de que Rusia evite cualquier acción que, de manera intencionada o no, pueda ampliar la guerra".

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