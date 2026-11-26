26 nov. 2026 - 15:47 hrs.

¿Qué pasó?

Elisa Zulueta despidió a Delfina Guzmán durante la ceremonia realizada este jueves en la Catedral Metropolitana de Santiago, tras el fallecimiento de la histórica intérprete a los 98 años.

Entre palabras cargadas de cariño, humor y memoria teatral, la actriz recordó cómo el trabajo conjunto en las tablas, en montajes como La grabación, terminó estrechando su relación hasta transformarla en una relación de abuela y nieta en su vida cotidiana.

Un vínculo de escenario a la vida diaria

Zulueta recordó el proceso creativo que compartieron y cómo la cercanía con Guzmán fue creciendo con los años, marcada por el cariño, las conversaciones y la presencia constante de una figura clave de la escena chilena.

Al recordar el afecto profundo que nació entre ambas y el impacto que tuvo la actriz en su vida, Zulueta expresó: "¡Qué fácil fue quererte, Delfina!", destacando también cómo se entrelazaron sus tiempos y vivencias: "Nos subimos a su tiempo, nos llenamos de ella, de sus exageraciones, sus calmas, sus cuidados, sus historias, tan llena, repleta de la historia del teatro chileno y todo como si no le hubiera costado absolutamente nada".

Humor, anécdotas y despedida

A lo largo de su discurso, la actriz rescató la ironía y la forma particular con que Guzmán enfrentaba distintos momentos de la vida, recordando charlas donde se mezclaban la tranquilidad y las reflexiones sobre el paso del tiempo.

En ese repaso íntimo, Zulueta se acordó del espacio de confianza que compartían y la calidez de su relación: "Visitarla era mi refugio, su cama mi cuarto propio, sus manos mi familia. Me cuidaba y yo a ella", antes de cerrar su homenaje con un cariñoso adiós a Delfina Guzmán.