26 nov. 2026 - 15:14 hrs.

¿Qué pasó?

El vocalista de Los Viking’s 5, Pedro Julio Barraza, quedó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, luego de ser formalizado este jueves en el marco del denominado caso Pirata Gate.

La investigación apunta a presuntas irregularidades en contrataciones y pagos realizados por la Municipalidad de Coquimbo durante la administración del exalcalde Marcelo Pereira, y busca establecer un eventual perjuicio fiscal que alcanzaría los $632 millones.

La resolución fue adoptada por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, que determinó que el músico deberá cumplir ambas medidas mientras se desarrolla la investigación.

¿Qué se investiga en el caso Pirata Gate?

De acuerdo con los antecedentes de la causa, Barraza figura entre los 11 imputados por presuntas irregularidades vinculadas al uso de recursos municipales.

En particular, la Fiscalía indaga una contratación realizada durante 2021, periodo en que el cantante habría sido incorporado para desempeñar labores de apoyo en actividades en terreno, a cambio de una remuneración mensual de $888.889.

Sin embargo, uno de los puntos que busca esclarecer el Ministerio Público es si los servicios por los que recibió dichos pagos fueron efectivamente prestados.

Investigación apunta a un perjuicio fiscal de $632 millones

El caso Pirata Gate contempla una investigación más amplia que involucra a 11 imputados y que busca determinar eventuales responsabilidades en contrataciones y pagos efectuados por el municipio.

El eventual perjuicio fiscal estimado alcanza los $632 millones. Por ahora, la investigación continúa en desarrollo y será durante el proceso judicial cuando se deberá establecer la eventual responsabilidad penal de los imputados.